Mort de Jeanne Moreau : Son fils unique Jérôme et leur relation complexe...

En 1949, alors qu'elle a 21 ans, Jeanne Moreau donne naissance à son premier – qui sera son unique – enfant : Jérôme. Il est le fruit de son mariage, célébré un jour avant l'accouchement, avec le réalisateur et scénariste Jean-Louis Richard. L'actrice est devenue une icône et est désormais entrée dans la légende avec sa disparition ce 31 juillet à 89 ans. Son fils est lui resté dans l'ombre de l'aura puissante de sa mère qui confiait sans détour ne pas être maternelle...

J'ai eu un enfant. Je n'en voulais pas.

"Quand on est comédienne et que l'on ne fait que cela, on passe son temps à s'en aller. On ne s'occupe de rien. On ne va pas parler d'amour le soir en rentrant. J'ai eu un enfant. Je n'en voulais pas. Je sais que je choque beaucoup de femmes. Mais je ne suis pas maternelle", dira-t-elle à Madame Figaro.

J'aime beaucoup les enfants des autres

Lors d'une interview croisée avec la chanteuse Camille, Jeanne Moreau avait déjà évoqué le sujet de la maternité en racontant la naissance de son fils Jérôme : "Moi, on m'avait demandé de me taire. J'ai accouché en deux heures, pour un premier enfant, c'est rarissime. Je ne suis pas maternelle comme toi. Mes enfants, ce sont les personnages, je leur donne vie... Je ne suis pas faite pour avoir des enfants." Un peu choquée par cette déclaration, Camille avait glissé après un silence : "C'est dur, ce que vous dites." Jeanne Moreau assume : "Je parle de moi, je ne juge personne. J'aime beaucoup les enfants des autres. Je suis davantage grand-mère que mère."

C'était un amour mouve­menté

Pour Marie Claire, celle qui chantait Le Tourbillon de la vie avait abordé sa relation complexe avec son fils qui n'avait pas vécu facilement le statut de star et de croqueuse d'hommes de sa mère : "Il l'a très mal supporté, mais nous n'en avons jamais parlé. Il s'ex­pri­mait par sa violence. Il m'a tour­men­tée. J'ai été malheu­reuse, inquiète, frus­trée. C'était un amour mouve­menté, un amour qui a amené le désordre dans ma vie." Si sa relation avec sa mère ne l'épanouit pas et sa vie en pensionnat se solde avec des expulsions, son fils trouvera l'harmonie avec la peinture. Installé à Los Angeles comme peintre selon le New York Times, il impressionne sa mère grâce à son talent d'artiste. "Grâce à la force de de sa créa­tion, le passé n'a plus la même impor­tance", confiait-elle au magazine féminin.