Jeannette Bougrab "mythomane" : Souvenirs douloureux de sa vie avant l'exil

Deux ans après la sortie de Maudites, Jeannette Bougrab revient en librairies avec un nouveau libre baptisé Lettre d'exil - La barbarie et nous, disponible depuis le 8 septembre aux éditions du Cerf. Loin de la France, installée depuis 2015 à Helsinki, l'ex-compagne de Charb accorde cette semaine une interview au magazine Gala.

Maman d'une fille de six ans, Jeannette Bougrab revient longuement sur l'attentat de Charlie Hebdo qu'elle dit avoir surmonté grâce à sa petite May, adoptée au Laos alors qu'elle n'avait que 7 mois. Vivement critiquée à l'époque pour avoir étalé sa vie privée avec Charb - Stéphane Charbonnier, dessinateur et directeur de la rédaction de Charlie Hebdo assassiné le 7 janvier 2015 -, l'ex-secrétaire d'Etat de François Fillon n'a rien oublié de ce passé douloureux qui l'a poussée à partir. "J'ai dû faire face à tellement de haine et de violence après la mort de Charb. Tellement d'horreurs ont été dites sur moi. On m'a insultée, menacée de mort, traitée de mythomane. J'avais besoin de partir pour me protéger, protéger ma fille et me reconstruire", explique-t-elle à nouveau à Gala.

Conseillère culturelle à l'Institut français (elle ne revient d'ailleurs pas sur la polémique qui avait entouré sa prise de fonctions), Jeannette Bougrab raconte son installation difficile à Helsinki, ville qu'elle a su apprivoiser depuis. "Je n'étais que des cendres quand je suis arrivée ici. J'ai cru que j'y arriverais pas. Je me suis relevée grâce à ma fille. C'est le fil de ma vie", confesse-t-elle. May "était très attachée à Charb" dit-elle, et "se souvient de tous les moments passés avec lui". Selon ses mots, sa fille occuperait à présent une place privilégiée dans la vie des parents de Charb, avec qui elle a longtemps connu de vives tensions. "Nous sommes réconciliés avec les parents de Charb, et je pense qu'ils considèrent May comme leur petite-fille. Nous avons une relation tout en pudeur", avance-t-elle. On se souvient qu'elle avait déjà évoqué des réconciliations à la fin 2016, alors que les parents de Charb ont toujours nié leur relation...

