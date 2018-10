Jenifer et l'accident mortel : "J'ai vu des images que je n'aurais pas dû voir"

Il y a un an et demi, Jenifer était involontairement impliquée dans un accident de la route qui a coûté la vie à deux personnes. Sur TF1, la célèbre chanteuse qui revient avec son 8e album, Nouvelle Page, a accepté de parler de ce drame. Elle est apparue particulièrement bouleversée.

"Je dormais et je me suis réveillée avec un choc très brutal. On roulait vite, c'était une autoroute, la voiture qu'on a percutée a été traînée sur des mètres. Et j'ai vu des images que je n'aurais pas dû voir, certainement de la voiture qui était devant et des gens qui étaient à l'intérieur. On a attendu les secours longtemps. C'était l'une des nuits les plus longues de ma vie", a-t-elle expliqué d'une voix étranglée. Jenifer n'a rien oublié et reparler de qu'il s'est passé reste douloureux.

Toujours bouleversée, elle explique que des questions restent encore sans réponse concernant les circonstances du drame : "Les amis qui étaient avec moi dans mon van ont entamé une procédure pour savoir, avoir des réponses. A priori, les feux étaient éteints et le véhicule arrêté. Il y a une autre version qui dit qu'il était au milieu avec un phare éteint et roulait à faible allure."

Puis, l'ex-staracadémicienne a accepté de revenir sur son tweet qui avait fait polémique à l'époque. Quelques heures après l'accident, ses fans avaient pu lire sur sa page la phrase suivante : "Nous avons une chance inouïe. Toutes mes pensées, nos pensées vont aux victimes et à leur famille." Des mots qui n'étaient pas les siens mais ceux de son équipe. Elle explique : "Ça a été extrêmement maladroit. Je ne l'ai pas écrit moi. C'était pour rassurer les gens." Et quand on lui demande si elle avait vérifié ce message avant publication, elle réplique : "Je n'avais aucune notion de temps, de rien. Je ne m'en suis pas occupée mais je ne les rends pas responsables pour autant."

La star qui avait annulé sa tournée à l'époque est aussi revenue sur la raison pour laquelle elle avait quitté un temps les réseaux sociaux : "J'ai eu le droit a beaucoup de haine. On me reprochait d'exister."

De retour avec un nouvel album et sur scène, Jenifer continue d'être hantée par le drame. Après ses concerts, lorsqu'elle reprend la route, elle ne peut s'empêcher de penser à l'accident : "Je n'arrive pas à dormir de toute façon et dès qu'il y a un coup de frein... C'est spécial mais la vie continue."