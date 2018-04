Jenifer, maman très occupée : Comment elle s'organise pour tout gérer !

Jenifer a plusieurs cordes à son arc. Après la musique, le cinéma ou son rôle de coach dans The Voice et The Voice Kids, la belle brune de 35 ans s'est attaquée au petit écran. Le 14 mai prochain, les téléspectateurs de TF1 la découvriront en effet dans le téléfilm Les Traqués. Elle y incarne Sarah, une jeune femme qui vient en aide au jeune Léo, pourchassé par les meurtriers de son papa. Mais il y a un rôle qu'elle endosse et qui surpasse tous les autres. Celui de mère.

Jenifer est l'heureuse maman d'Aaron, 14 ans (né de sa relation avec Maxim Nucci), et Joseph, 3 ans (né de sa relation avec Thierry Neuvic). Lors de son interview pour TV Grandes Chaînes, on lui a donc demandé comment elle faisait pour tout mener de front. "Je me dédouble, c'est mon pouvoir, il ne faut le dire à personne (elle rit). Non, je m'organise juste très bien. On n'atteint pas tous les jours les objectifs. Je veux aussi avoir une vie, plusieurs vies même... Mais comme je tiens à chacune d'elles, j'en prends soin en anticipant le plus possible", a-t-elle admis.

Actuellement, Jenifer jongle entre sa vie de famille et la musique. Celle qui a fait une longue pause dans sa carrière s'apprête en effet à sortir un nouvel album. Un retour aux sources qui lui fait du bien : "La passion est toujours là, intacte. Ce qui m'excite le plus est de remonter sur scène", souligne-t-elle, comme en écho à son récent retour sur scène pour le Casa Fashion Show. Une excitation partagée, à coup sûr, par ses fans.

L'intégralité de l'interview de Jenifer est à retrouver dans le magazine TV Grandes Chaînes du 30 avril 2018.