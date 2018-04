Jenifer : Son retour sur scène avec M. Pokora, devant Valérie Bègue

Pour sa 12e édition, le Casa Fashion Show a vu deux artistes se partager le podium pour accompagner les mannequins en musique. Le 21 avril 2018, Jenifer a en effet fait son retour sur scène au côté de Matt Pokora , parrain de cette édition célébrant le style des années 1980. L'occasion pour les deux chanteurs de reprendre quelques uns de leurs titres incontournables le temps d'une soirée organisée par Kenza Cheddadi au Sofitel Tour Blanche de Casablanca.

Cet événement promeut la ville blanche comme nouvelle capitale de la mode depuis maintenant six ans. Pour cette saison printemps-été 2018, il a mis en scène les collections de marques variées telles que Carven, Sandro, Maje ou encore Etro et Hôtel Particulier. Les mannequins et danseuses ont pu défiler sur les chansons phares de Jenifer puisque la jolie brune a notamment repris Ma révolution, Tourner ma page ou Au soleil. Matt Pokora a quant à lui interprété les titres Juste un instant, Cette année là ou encore, Juste une photo de toi. C'est finalement en duo que les deux jurés de The Voice ont chanté Le monde.

Jenifer signe ainsi son retour sur scène après une longue pause. De retour en studio et bientôt comédienne dans Traqués, le prochain téléfilm événement de TF1, l'artiste de 35 ans semble bel et bien de retour et sur tous les fronts.