Jenifer : Rebondissement dans la bataille pour l'héritage familial des Bartoli

Alors qu'elle prépare son retour et ouvre une Nouvelle Page, titre de son album à paraître le 26 octobre prochain, Jenifer doit avoir hâte de pouvoir en tourner une autre, de page, concernant un imbroglio qui divise sa famille, les Bartoli.

Au coeur de la discorde, deux immeubles du village de Palneca, au lieu-dit Pratarello, en Corse-du-Sud, que se disputent devant les tribunaux deux clans, depuis 2013. Le Parisien, dans son édition du dimanche 9 septembre 2018, retrace l'histoire des lieux et les raisons du différend, à la veille d'une nouvelle audience qui doit se tenir lundi 10 septembre devant la cour d'appel de Bastia.

Palneca, c'était le village de Jacques Bartoli, l'arrière-grand-père de Jenifer. A l'origine, le litige opposait Joséphine, la défunte grand-mère de la chanteuse, à sa demi-soeur aînée Pauline, également disparue, toutes deux filles de Jacques, mais issues - à un an et demi d'intervalle - de mères différentes et qui vivaient ensemble à Palneca dans la maison de la famille. Mais, des deux femmes, seule Pauline était l'héritière des biens du paternel, en vertu d'un "testament olographe" (rédigé directement de la main de son père) daté du 6 octobre 1981 et déposé chez un notaire peu après qui faisait d'elle la "légataire universelle" de Jacques Bartoli. "En a-t-elle parlé à sa demi-soeur Joséphine ?, s'interroge à ce propos Le Parisien. La famille de Jenifer assure aujourd'hui que non."

Le secret sera éventé par la suite : si la mort du patriarche, le 19 novembre 1981 à l'âge de 75 ans, n'affecte en rien la bonne entente au sein de la famille et entre Pauline et Joséphine, la vente d'un des lots du legs, un bar-épicerie, mettra le feu aux poudres. Exclue de la succession, la grand-mère de Jenifer s'estime spoliée et se pourvoit en justice en 2013 contre son aînée. Joséphine décédera quelques mois plus tard, en janvier 2014, sans avoir eu le temps de voir la procédure aboutir, suivie dans la tombe par Pauline un an plus tard. Mais le contentieux n'est pas réglé et les héritiers des deux demi-soeurs poursuivent le bras de fer.

En avril 2016, le clan de Jenifer - sa mère, sa tante et son oncle - se voit débouté par le tribunal de grande instance d'Ajaccio au motif de la prescription : Joséphine aurait dû, pour que sa plainte soit recevable, agir dans les trente ans suivant la mort de son père, soit avant le 19 novembre 2011 au plus tard. Au moment où elle a intenté son action en justice, deux années après, elle avait "perdu sa qualité supposée d'héritière", avait estimé la cour dans son jugement en première instance. Une constatation que les intéressés contestent, arguant que la prescription a été "interrompue" et que le recours a donc "été déposé dans les temps" en s'appuyant sur l'existence d'un acte notarié daté de 2011. "Selon eux, rapporte encore Le Parisien, avec ce document, Pauline reconnaissait de fait que la succession était litigieuse."

Bartoli contre Bartoli, la guerre continue...