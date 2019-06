Jenifer sensuelle en jupe : un look pour la finale de The Voice déjà dévoilé !

Le nom du grand gagnant de The Voice 8 sera connu dès jeudi 6 juin. Les coachs n'ont donc pas de temps à perdre pour faire répéter leur protégé. Jenifer s'occupe de Sidoine et a posté une photo d'une séance d'entraînement. Quelques heures plus tard, le toujours très réactif compte Instagram jenifer.mode a dégainé la marque et le prix de la tenue que la coach dévoilera lors des séquences enregistrées diffusées au cours de la grande finale.

Alors que tout le monde se demande ce que portera la chanteuse de 36 ans lors du live de l'émission, on sait déjà que, pour soutenir son favori, Jenifer a opté pour un look coloré. Lors des séquences enregistrées de coaching, la belle brune arborait un ensemble très stylé rouge à pois blancs composé d'une chemise et d'une jupe longue plissée. Une tenue signée 100% Celine dont le haut coûte 650 euros et la jupe 1590 euros. Soit un total de 2240 euros.