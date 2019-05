Jenifer (The Voice 8) sublime en petite robe noire : le prix de sa tenue !

La soirée des battles de The Voice 8 sur TF1 a fait un carton en audiences ! Les téléspectateurs ont été marqué par la formation, par Soprano, d'un groupe afin de ne pas éliminer ses Talents, le bouleversement des règles par Mika... ou encore le superbe look de Jenifer ! La coach de 36 ans a en effet fait sensation en petite robe noire sur le plateau.

Pour cette première soirée de battle, Jenifer a opté pour une jolie petite robe noire courte à volants en soie. De quoi mettre ses jambes en valeur ! Une belle pièce signée Saint Laurent et qui coûte 2290 euros. Pas de look monochrome pour ce soir, la belle brune a nuancé sa tenue avec des escarpins rose fluo. C'est donc perchée sur les 12 cm de sa paire de Casadei, à s'offrir pour 550 euros, que Jenifer a fait le show.

Un nouveau look réussi ! Les semaines précédentes, Jenifer avait déjà séduit les téléspectateurs en s'affichant toujours plus pimpante et stylée. Le 23 avril, dans The Voice Belgique, la maman d'Aaron (15 ans) et Joseph (4 ans) s'était dévoilée en look color block : robe maxi blazer rose fuchsia signée Jacquemus (350 euros) et sandales roses en suède et plastique transparent Alexandre Birman (490 euros).

Les semaines précédentes dans The Voice France, Jenifer avait opté pour un look disco, une chemise étoilée et minijupe ou encore une robe à appliques transparentes. En bref, à chacune de ses apparitions télévisées, la belle met le paquet !

Pour information, le premier numéro des battles de The Voice 8 a réuni 3 831 000 téléspectateurs, soit 20,2% de part de marché. Une belle audience qui permet à TF1 de se hisser au top du classement !