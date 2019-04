Jenifer (The Voice 8) : Chemise étoilée, mini-jupe... Le prix de sa jolie tenue !

Si l'attention se portait sur Mika et ses Talents ce 13 avril 2019 dans The Voice 8 (TF1), Jenifer a tout de même su se faire remarquer côté style lors du deuxième numéro du télé-crochet consacré à l'étape des K.O.

En effet, la sublime coach de 36 ans portait une chemise rouge et noire étoilée qui a fait mouche lors de cette émission cruciale. Si vous souhaitez vous la procurer, sachez qu'il s'agit d'une pièce de la marque italienne Miu Miu proposée au prix de 805 euros... Une chemise (évidemment prêtée à la coach) qui n'est donc pas forcément à la portée de toutes les bourses. Celle-ci était assortie à une jupe boutonnée de la même marque affichée au prix de 490 euros.

La semaine dernière, lors du premier épisode des K.O qui était consacré à son équipe, la coach avait déjà opté pour un look captivant. Après la robe transparente signée Paco Rabanne des auditions à l'aveugle, la camarade de Mika, Julien Clerc et Soprano s'était dévoilée en crop top graphique à touche asymétrique en crêpe noir et sequins argentés. Un top porté avec le pantalon taille haute assorti, noir avec des bandes latérales ornées de sequins argentés. L'ensemble était signé du créateur géorgien David Koma et coûtait 1635 euros, le top valant 640 euros et le pantalon 995 euros.