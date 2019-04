Jenifer (The Voice 8) et Sofia Essaïdi avec la même tenue : le prix de leur look

Samedi 6 avril 2019, TF1 diffusait le premier épisode des K.O de The Voice 8. Si la soirée a été mouvementée entre vol de talents et rires, Jenifer s'est affichée, comme à son habitude, sublime. Pour l'occasion, la coach a opté pour une tenue particulière !

Après avoir porté une robe transparente signée Paco Rabanne lors des auditions à l'aveugle, la camarade de Mika, Julien Clerc et Soprano s'est dévoilée en crop top graphique à touche asymétrique en crêpe noir et sequins argentés. Un top porté avec le pantalon taille haute assorti, noir avec des bandes latérales ornées de sequins argentés. L'ensemble est signé du créateur géorgien installé à Londres David Koma et coûte 1635 euros, le top valant 640 euros et le pantalon 995 euros.