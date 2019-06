Jenifer (The Voice 8) divine en robe à maxi décolleté : le prix de sa tenue !

Samedi 1er juin 2019, TF1 diffusait la demi-finale de The Voice 8. Un épisode marqué par l'élimination de Leona Winter, entre autres, et la qualification pour la finale de Sidoine, Whitney, Clément et Pierre Danaë. Pour cette belle soirée, Jenifer a, comme à son habitude, dévoilé un look toujours plus pointu.

Alors que Mika a fait le show en pantalon jaune et T-shirt blanc et que Soprano s'est affiché la tête chapeautée comme toujours, Jenifer a osé une sublime petite robe métallisée. Un modèle drapé, plissé, ajusté à la taille et muni d'un dos ouvert et d'un superbe décolleté qui allait à merveille à la jolie coach de 36 ans. La robe, signée Saint Laurent, est disponible à la vente au prix de 1190 euros comme le révèle le compte Instagram jenifer.mode. Pour aller avec cette jolie robe, Jenifer portait une paire d'escarpins qui mettait en valeur ses belles gambettes.