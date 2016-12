Jenna Jameson enceinte et bouffie : La reine du porno est méconnaissable

À l'approche des fêtes de Noël, Jenna Jameson attend patiemment le passage du père Noël et l'arrivée de son futur bébé. À 42 ans, la reine du porno, comme on la surnomme dans le milieu, est enceinte de son troisième enfant.

Déjà maman des jumeaux Jesse et Journey (7 ans, dont le papa est son ex, Tito Ortiz), l'ancienne pornstar accouchera d'ici à quatre petits mois. Pourtant, son baby bump est déjà bien rebondi, en témoignent de récentes photos d'elle en train de se balader à Santa's Grotto, au centre commercial The Groove de Los Angeles, ce mercredi 21 décembre.

Accompagnée de son fiancé Lior Bitton, l'actrice X est apparue complètement méconnaissable. Le visage bouffi et sa silhouette très épanouie contrastent avec le physique de rêve qui a fait son succès. Pas de quoi miner le moral de Jenna Jameson, qui semblait souriante et détendue tandis que plusieurs caméras la suivaient, sans doute pour les besoins de sa nouvelle émission de télé-réalité. Rappelons que l'auteur de How to Make Love Like a Porn Star: A Cautionary Tale prépare un show sur sa conversation au judaïsme, par amour pour son nouveau chéri, le futur papa de son bébé.

En parallèle, elle n'oublie pas ses premières amours et reste très impliquée dans le milieu du porno. Si elle a renoncé à tourner, elle a pris la défense de son amie Nikki Benz, qui accuse le réalisateur Tony T de l'avoir étranglée puis de lui avoir piétiné la tête lors du tournage d'un film pour adultes du site Brazzers.

"Il est temps que des entreprises comme Brazzers soient condamnées pour leurs comportements criminels. Elles font mine de rien parce que les scènes de viol leur profitent. Je soutiens Nikki et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela cesse dans le milieu", a assuré Jenna Jameson, elle-même violée à deux reprises au cours de sa carrière.

