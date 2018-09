Jenna Jameson : L'ex-star du X métamorphosée après sa dernière grossesse

Il y a dix ans, Jenna Jameson mettait un terme à une impressionnante carrière dans le porno. Cette année 2008, elle donnait aussi naissance à ses premiers enfants, les jumeaux Jesse et Journey dont le père est le champion de MMA Tito Ortiz. Aujourd'hui, la star de 44 ans vit avec Lior Bitten et le couple a eu une petite fille, en avril 2017, prénommée Batel. Lors de cette grossesse, Jenna a pris énormément de poids et a décidé de prendre soin de son bébé avant de s'en préoccuper. Un an et demi après cette naissance, Jenna a retrouvé une silhouette athlétique...

Le compte Instagram de l'ancienne star du X est devenu le rendez-vous de toutes les jeunes mamans en stress. Jenna Jameson, qui a construit une carrière internationale sur son physique de bimbo, y assume ses kilos et les vestiges de ses grossesses. Son dernier post, par exemple, la montre donnant le sein à sa fille. En légende, elle explique qu'elle a longtemps hésité avant de se montrer de la sorte : "Je devais faire presque 85 kilos. Probablement plus."

Depuis, Jenna a beaucoup perdu de poids mais ses messages se veulent rassurants pour les mamans qui la suivent. Dans un autre post la montrant avant/après, elle explique avoir pris du poids en raison du traitement hormonal pour sa fécondation in vitro : "Je m'attendais à perdre du poids grâce à l'allaitement. Ce n'est pas arrivé. Du tout. Je suis tombée à 84 kilos et je n'ai plus bougé. Alors je me suis concentrée à 100% sur ma toute petite fille. Et nous voilà... Batel a 17 mois et je pèse 55 kilos. Je l'ai fait. Tout ça pour vous dire que c'est normal d'avoir peur de ne pas réussir à perdre votre poids, mais si vous n'essayez pas vous ne connaitrez jamais l'immense triomphe d'avoir atteint vos objectifs."

Jenna Jameson suit un régime riche en lipides (le régime cétogène). Elle évoque certains de ses repas et échange avec ses followers. Elle détaille surtout la liste des bienfaits sur sa santé d'un poids qui lui correspond davantage. Pour autant, Jenna Jameson ne renie pas les mois où elle était beaucoup plus ronde : "Quand je poste ces photos avant/après, ça me motive pour continuer. Mais pour être honnête, je regarde les photos 'avant' et je vois un magnifique corps qui a donné la vie à trois enfants parfaits..."