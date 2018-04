Jennie Garth : Troisième divorce à 46 ans pour la star de Beverly Hills

Nouvel échec amoureux pour Jennie Garth qui s'offre un troisième divorce à 46 ans. Selon TMZ, l'époux de la star américaine, Dave Abrams, a officiellement lancé la procédure vendredi 6 avril 2018 en évoquant les habituels "différends irréconciliables". Il précise par ailleurs que la rupture remonte au mois d'août 2017, réclamant au juge de ne pas verser à sa future ex-femme de prestation compensatoire. Le couple, qui n'a pas eu d'enfants ensemble, s'était marié en juillet 2015 après quelques petits mois de relation.

En novembre dernier, l'inoubliable interprète de Kelly Taylor dans la série Beverly Hills 90210 et son mari avaient révélé qu'ils vivaient séparément, justifiant leur décision faire un "break" pour tenter de recoller les morceaux dans un mariage en difficulté. "Ils continuent d'essayer de faire fonctionner leur mariage mais ils ne vivent plus ensemble. Ils s'aiment mais, comme dans tous les mariages, il faut bosser. Jennie prend le temps de se concentrer sur ses filles et sur elle-même", avait déclaré un ami au magazine Us Weekly.

Jennie Garth avait déjà été mariée deux fois avant Dave Abrams. Entre 1994 et 1996 au musicien Daniel B. Clark puis entre 2001 et 2013 à l'acteur Peter Facinelli. De cette deuxième union sont nées trois filles : Luca (20 ans), Lola (15 ans) et Fiona (11 ans).