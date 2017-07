Jennifer Aniston et Justin Theroux : Duo craquant pour un ami étoilé

Comment tuer son boss, La rupture, Une famille très moderne et plus récemment Joyeux bordel !... La liste des collaborations entre Jennifer Aniston et Jason Bateman est aussi longue que belle. C'est donc sans hésiter que Jen a accepté l'invitation à venir célébrer son partenaire de jeu régulier, lui qui recevait son étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood, le 26 juillet 2017. Justin Theroux, qui connaît tout aussi bien Jason Bateman, était également de la partie.

C'est avec des yeux pleins d'amour qu'il a regardé sa femme louer le talent et sa complicité avec Bateman. "C'est un fantastique complice, l'homme le plus plus généreux et droit que je connaisse, qui fait rire le monde entier et peut aussi le faire pleurer très rapidement, a déclaré l'ex-star de Friends, qui était habillée d'une robe florale. C'est un homme des plus adorables, il vous donne toujours une connexion profonde, plein d'attention et quelques-unes des plus franches parties de rigolade dont je me souvienne."

Le partenaire de Jason Bateman dans la série Arrested Development, Will Arnett, ainsi que Jeffrey Tambor et Jessica Walter étaient également présents, tout comme sa femme Amanda Anka et ses filles Francesca et Maple.