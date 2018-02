Jennifer Aniston et Justin Theroux : Et s'ils ne divorçaient pas, finalement ?

Et si Jennifer Aniston et Justin Theroux ne divorçaient pas ? Non pas parce qu'ils souhaiteraient se donner une seconde chance, mais tout simplement... parce qu'ils n'auraient jamais été légalement mariés ? C'est en tout cas l'hypothèse avancée samedi 17 février 2018 par le site TMZ.

Selon nos confrères américains, qui ont visiblement redoublé d'efforts dans leurs recherches, aucun document officiel ne permettrait de prouver l'authenticité de l'union des deux stars. L'actrice de 49 ans et le comédien de 46 ans s'étaient mariés lors d'une cérémonie organisée à leur domicile de Bel Air, à Los Angeles, le 5 août 2015. Après l'annonce de leur rupture le 15 février, TMZ a donc tenté de retrouver dans les registres du comté de Los Angeles la fameuse "licence de mariage", précieux sésame délivré par les autorités qui permet qu'un mariage soit reconnu aux yeux de la loi. Selon eux, aucune trace de ce document. Mieux, une source gouvernementale leur a confirmé que Jennifer Aniston et Justin Theroux n'ont jamais fait cette demande auprès du comté de Los Angeles.

Peut-être bien que oui, peut-être bien que non...

Se pourrait-il alors que les deux stars aient fait cette démarche dans un autre comté californien ? C'est la question qui se pose. Mais TMZ a repoussé les recherches jusqu'en 2010 (soit un an avant que le couple commence à se fréquenter) et aucune licence de mariage à l'horizon. En outre, des sources liées à Jennifer Aniston affirment qu'une rumeur persistante assurait que le couple n'était pas légalement marié. Ce qui expliquerait également pourquoi ni Jennifer Aniston ni Justin Theroux n'ont contacté d'avocats. Nos confrères concluent : "Il est certainement possible qu'ils soient légalement mariés, mais si l'on prend en compte ce qu'on a trouvé, il est possible qu'ils ne le soient pas non plus."

Mystère et boule de gomme.