Jennifer Aniston et Justin Theroux : Ils divorcent !

Encore un autre couple hollywoodien qui se sépare... Jennifer Aniston et Justin Theroux ont annoncé leur rupture après deux ans et demi de mariage, entraînant logiquement dans la foulée un divorce. Ils n'ont cependant pas encore révélé si la procédure juridique a été lancée.

C'est Jennifer Aniston qui a annoncé la rupture par communiqué. "Afin d'éviter le plus possible toute spéculation, nous avons décidé d'annoncer notre séparation. Cette décision a été prise de manière mutuelle et avec beaucoup d'amour, à la fin de l'année dernière. Nous sommes deux meilleurs amis qui ont choisi de prendre des chemins séparés en tant que couple mais nous avons hâte de poursuivre notre amitié que nous chérissons (...) Avant toute chose, nous sommes déterminés à préserver le profond respect et l'amour que nous avons l'un pour l'autre", a-t-elle raconté.

Cette rupture est inattendue mais pas forcément surprenante puisque, même si Jennifer Aniston et Justin Theroux ont passé le Nouvel An conjointement à Cabo San Lucas au Mexique, ils étaient de moins en moins vus ensemble... L'ex-star de Friends, qui habite une chic villa à Los Angeles (où elle s'était mariée) a récemment fêté ses 49 ans sans son mari et était aussi toute seule à la soirée d'anniversaire de son amie Ellen DeGeneres. Quant à Justin Theroux, 36 ans, c'est du côté de New York, où il possède un appartement, qu'il a le plus souvent été vu ces derniers mois.

Jennifer Aniston et Justin Theroux s'étaient mariés en 2015. Les deux stars se fréquentaient depuis le printemps 2011 et n'ont jamais eu d'enfants.

Thomas Montet