Jennifer Aniston face à Angelina Jolie : Dakota Johnson dément la rumeur

Dakota Johnson a démarré la promotion de l'ultime épisode de la saga Fifty Shades, Cinquante Nuances plus claires, et était donc sur le plateau du Tonight Show de Jimmy Fallon le 29 janvier. Le malicieux présentateur n'a pas pu résister à l'envie d'interroger son invitée sur son regard vers Angelina Jolie alors que Jennifer Aniston est sur la scène des Golden Globes...

Angie et Jen ont en commun d'être des superstars hollywoodiennes mais aussi d'être les ex de Brad Pitt. Leurs relations à chacune ont été très médiatisées et donc les fantasmes sont nombreux sur ce qu'elles pensent l'une de l'autre. Ainsi, le regard de Dakota Johnson lors de la cérémonie des Golden Globes semble se diriger vers la star de Maléfique... Une image qui n'a pas manqué de faire du bruit !

Amusée, Dakota Johnson a rétabli la vérité : "Honnêtement, je ne crois pas que je regardais vraiment vers elle. Si on regarde bien l'angle de mes yeux, ils vont par là..." dit-elle en montrant la table de l'équipe de Stranger Things : "Et j'adore Stranger Things." Et elle a fait ce qu'elle aurait détesté qu'on lui fasse, les filmer discrètement avec son smartphone.

Evidemment, aucune remarque, question ou sous-entendu par ailleurs sur son idylle avec le leader de Coldplay, Chris Martin.