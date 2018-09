Jennifer Aniston : Justin Theroux parle de leur divorce, pour la première fois

Depuis le mois de février et l'annonce de son divorce de Justin Theroux, Jennifer Aniston, 49 ans, a renoué avec son statut de célibataire endurcie - et, par la même occasion, avec les rumeurs impliquant Brad Pitt, les histoires d'horloge biologique et d'éventuel désir d'enfant, etc.

Au cours de l'été, l'actrice, attendue prochainement sur Netflix dans la comédie Murder Mystery (qui compte le Français Dany Boon au casting) et dans la comédie musicale Dumplin', remettait fermement les pendules à l'heure dans un entretien avec le magazine InStyle, tordant le cou aux différentes rumeurs : "Les idées fausses sont 'Jen ne peut pas garder un homme, 'Jen refuse d'avoir un bébé parce qu'elle est égoïste et ne s'intéresse qu'à sa carrière' ou encore que je suis triste, que j'ai le coeur brisé. Tout d'abord, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai pas le coeur brisé. Et deuxièmement, ce sont des hypothèses qui sont faites à la légère. Personne ne sait ce qu'il se passe dans l'intimité. Personne ne prend en compte le fait que le sujet puisse être extrêmement sensible pour mon partenaire et pour moi. Personne n'a la moindre idée de ce que j'ai vécu médicalement ou émotionnellement", fustigeait-elle.

La "bonne nouvelle" vs. "ce qui est éprouvant"...

Une sortie qui a peut-être libéré la parole de Justin Theroux, lequel vient de s'exprimer à son tour sur leur séparation, après seulement deux années de mariage (mais plus de six ans de relation de couple). Sept mois après la révélation de leur divorce, l'acteur de 47 ans, qui a le vent en poupe après la série HBO The Leftovers et qu'on retrouve cet automne sur Netflix dans la minisérie Maniac, se confie en toute transparence au New York Times : "La bonne nouvelle, c'est que c'était probablement - je choisis mes mots avec la plus grande précaution -... c'était d'une certaine manière la séparation la plus douce possible, dans le sens où il n'y avait aucune animosité, déclare-t-il sans amertume mais prudemment, de peur qu'Internet et Twitter en particulier déforment la vérité. Ce qui rejoint les termes du communiqué diffusé alors, dans lequel il était fait état d'une rupture en bons termes, celle de "deux meilleurs amis qui ont décidé de se séparer en tant que couple".

Considérant que les seuls intéressés ne doivent pas d'explication au public, Justin Theroux poursuit : "C'est étrange, mais le fait de devoir naviguer dans la perception inévitable qu'en ont les gens, c'est ça qui est éprouvant. Il s'agit en réalité de tout petits événements, dans la réalité, mais tout peut être ressenti à 10 sur l'échelle de Richter avec des gros titres suffisamment racoleurs." Et de philosopher sur cette notion de perception et la spécificité, selon lui, d'un mariage "hollywoodien" : "[La rupture] n'a pas le même impact sismique que dans le cas d'un couple ordinaire, où c'est à un point qu'il faut couper un bébé en deux", estime-t-il, jugeant que les séparations font en quelque sorte partie du job et du style de vie "de saltimbanque" des acteurs. "Encore une fois, continue-t-il, aucun de nous deux n'est mort, aucun de nous deux n'a l'intention de balancer des saloperies à la tête de l'autre. C'est plutôt du genre amical. C'est ennuyeux, mais, vous savez, nous nous respections suffisamment l'un l'autre pour que ce soit aussi indolore que possible."

"Déchirant", mais pas trop

Indolore, après une histoire de près de sept ans, vraiment ? Justin Theroux affine sa pensée : "C'était déchirant, admet-il, mais seulement dans le sens où cette amitié ne serait plus jamais la même, au quotidien. Mais l'amitié change et évolue, vous savez, alors cet aspect-là, c'est quelque chose dont nous sommes tous les deux fiers."

Rafael Rios, le journaliste du New York Times qui a rencontré l'acteur et décrit sa vie de bachelor "cool" à Big Apple comme faite de moments entre potes et de fêtes nocturnes, referme ce chapitre vie privée en demandant, quelques jours plus tard, si Justin fréquente actuellement quelqu'un. "Est-ce que c'est le moment où je fronce un sourcil d'un air faussement effarouché et où je ne réponds pas à la question ?", réplique Theroux. Raté - mais c'était à prévoir.