Jennifer Aniston "se moque" de la rupture de Brad Pitt et Angelina Jolie

Plus de dix ans après le divorce de Jennifer Aniston et Brad Pitt, survenu peu de temps après le coup de foudre de l'acteur pour Angelina Jolie sur le tournage du film Mr & Mrs Smith (sorti en 2005), le triangle amoureux le plus fascinant de la planète Hollywood continue de faire parler de lui.

Six mois après la séparation des Brangelina, qui tentent toujours de trouver un arrangement à l'amiable pour se partager la garde de leurs six enfants, le nom de Jennifer Aniston revient en effet régulièrement dans les médias. Si elle a toujours pris soin de ne jamais se confier publiquement à ce sujet, la star de 48 ans a toutefois pu compter sur la voix de son époux Justin Theroux ou bien encore sur celle de son amie Chelsea Handler, qui n'a jamais caché son animosité à l'égard d'Angelina Jolie...

Et c'est justement cette dernière qui s'est de nouveau exprimée à la place de l'ancienne star de Friends lors d'un entretien accordé au magazine YOU. Questionnée sur le second divorce de Brad Pitt, Chelsea Handler a affirmé que cet acharnement était "dingue" et qu'il fallait laisser son amie en dehors de tout ça. "Je pense que Jen se moque de ce qu'il se passe. C'est dingue que les gens pensent le contraire. Comme si elle pensait à Angelina Jolie. Je sais que moi non", a-t-elle déclaré. Un énième pied de nez adressé à l'ambassadrice des Nations unies...

En septembre dernier, l'actrice et animatrice de 42 ans s'était littéralement déchargée sur Angelina Jolie lors de l'enregistrement de son talk-show. "Certaines rumeurs affirment que le problème était que Brad buvait et fumait trop de marijuana. Je me demande bien pourquoi il avait besoin de s'auto-médicamenter. Peut-être que c'est parce qu'il aurait pu passer ces douze dernières années au lac de Côme à traîner avec George Clooney et Matt Damon, plutôt que d'être coincé dans une maison avec 85 enfants qui parlent 15 langues différentes ? Hé ouais, c'est parce qu'il a épousé une cinglée, voilà pourquoi !", avait-elle déclaré. Elle avait plus tard maintenu ses déclarations en affirmant qu'elle avait "seulement dit ce que la plupart des gens pensent". Ambiance !