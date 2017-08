Jennifer Aniston : Son coup de gueule contre "une obsession bizarre"

Depuis qu'elle est devenue une star internationale avec la série Friends, Jennifer Aniston a toujours été une cible intarissable de rumeurs pour la presse à scandale américaine. Ces dernières années, elle a été victime à de nombreuses reprises de body-shaming, des observateurs n'hésitant pas à la dire probablement enceinte parce qu'elle affichait un ventre rond. Sauf que non, Jen n'était pas enceinte. Dans la même veine, l'absence d'enfants et la maternité ont aussi suscité de multiples interrogations.

Il y a un an, lassée par ces attaques à répétition, l'actrice est sortie de ses gonds, publiant une lettre acerbe à l'encontre des critiques et de ceux qui la jugent. Un an après, elle tire le bilan et une chose est sûre : Jennifer Aniston est toujours en colère. "Je ne pense pas que les choses aillent mieux, a-t-elle affirmé à Vogue. Je pense que le problème est que les tabloïds et leurs pages gossip prennent le corps humain et le mettent dans une catégorie. Il y a toujours autant de fat-shaming [sur le poids, NDLR], body-shaming [sur le corps en général], ou de childless-shaming [sur le fait de ne pas avoir d'enfant]."

Mais qu'est-ce que ça peut bien vous foutre ?

"C'est une obsession bizarre que les gens ont, et je ne comprends pas exactement pourquoi ils ont besoin de prendre des gens qui sont là pour vous divertir, de les démolir et les humilier ? Pourquoi sommes-nous en train d'éduquer nos jeunes femmes ainsi ? C'est incroyablement préjudiciable", dénonce la chérie de Justin Theroux. A tel point qu'elle a pris des mesures : "Cela devait s'arrêter ! Je n'en pouvais plus d'entendre ces histoires de moi enceinte ou pas enceinte ; vous n'avez aucune idée de ce qui passe dans nos vies et pourquoi cela arrive ou n'arrive pas... Dans ma tête, j'ai juste changé de perspective, donc qu'est-ce que ça peut bien vous foutre !", s'exclame la star.

"Si vous sortez dans la rue et qu'on voit vos tétons, ou que votre ventre est un peu gonflé, ou que vous n'avez le poids que vous aimeriez avoir – vous êtes parfait tel que vous êtes, peu importe qui vous êtes et on s'en fout !", clame l'ex-star de Friends, qui a décidé de faire taire les critiques pour ne garder que le positif. "Je veux juste savoir que je suis heureuse, en bonne santé et faire tout ce que je peux pour être bonne dans ce monde et avec les gens avec qui je travaille, dit-elle. Mais c'est dur. C'est quelque chose à laquelle les gens sont accro : les histoires salaces." Mais Jennifer Aniston ne désespère pas de voir les mentalités changer.

Un coup de gueule qui intervient juste après une énième remarque qui lui a été faite sur ses tétons que l'on voyait parfois apparaître sous ses vêtements dans Friends. "Nous ne devons pas avoir honte de nos tétons et s'ils étaient apparents, c'est simplement dû à la forme de mes seins !", a déclaré l'interprète de Rachel, précisant qu'elle portait un soutien-gorge. Qu'à cela ne tienne, sa poitrine apparente a fait d'elle l'un des visages du mouvement Free The Nipple (Libérez le téton). "Ce n'est pas quelque chose dont je vais me plaindre", a confié la star de 48 ans, amusée.