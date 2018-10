Jennifer Garner : Fraîchement divorcée, elle "sort à nouveau" avec des hommes...

Depuis sa séparation avec Ben Affleck en juin 2015, Jennifer Garner n'a jamais été vue au bras d'un autre homme. Déterminée à se consacrer avant toute chose à ses enfants et à sa carrière, l'actrice de 46 ans est aujourd'hui prête à s'impliquer à nouveau dans sa vie amoureuse.

Selon les indiscrétions révélées mercredi 10 octobre 2018 par le magazine People, la maman de Violet (bientôt 13 ans), Seraphina (9 ans) et Samuel (6 ans) est "de retour sur le marché des célibataires", quelques jours après l'officialisation de son divorce avec Ben Affleck. "Jen voulait aller de l'avant et maintenant que le divorce a été prononcé, elle peut enfin le faire. Elle devait se montrer patiente et attendre que Ben finisse son séjour en rehab. Mais elle était fin prête à signer les papiers. Jen ne veut pas être célibataire pour le reste de sa vie, donc elle est ouverte à l'idée de sortir avec des hommes. Elle a eu quelques rencards, mais rien de sérieux. Comme à son habitude, elle se concentre surtout sur ses enfants et son job", a dévoilé un proche.

Ces derniers jours, l'ex-vedette de la série Alias a surtout assuré la promotion de la nouvelle mini-série HBO, Camping, dont le premier épisode sera diffusée le 18 octobre. Adapté de la série britannique du même nom, le show est produit par le duo de Girls Lena Dunham et Jenni Konner. Jennifer Garner y donne notamment la réplique à David Tennant, Juliette Lewis et Janicza Bravo.