Ben Affleck et Jennifer Garner enfin divorcés !

C'est fait ! Ben Affleck et Jennifer Garner sont officiellement divorcés. C'est le magazine américain People qui révèle en exclusivité cette information. Le couple se sépare définitivement et juridiquement, trois ans après avoir annoncé leur rupture. Le divorce a été finalisé le vendredi 5 octobre 2018 entre la star de Justice League et l'actrice de 46 ans actuellement à l'affiche de Peppermint.

Les deux ex, parents de trois enfants (Violet, 12 ans, Seraphina, 9 ans et Samuel, 6 ans), se sont retrouvés dans la propriété de Jennifer, en présence de leurs avocats respectifs et d'un juge privé, le 4 octobre. Juste après cette rencontre, la comédienne a demandé au juge de gérer les derniers détails et ainsi valider pour de bon le divorce, lequel a donc été acté le lendemain.

Ben Affleck et Jennifer Garner s'étaient mariés en juin 2005, avant d'annoncer leur séparation dix ans plus tard. Ils ont entamé les procédures de divorce en avril 2017. Entre temps, ils ont continué à se comporter en famille, vivant ensemble sous le même toit (malgré les insistantes rumeurs de tromperie concernant Ben). L'interprète de Batman a également tenté de combattre ses démons, et notamment son addiction à l'alcool, avec plusieurs cures. Il vient d'ailleurs de terminer quarante jours de programme après avoir été poussé par son ex-femme à se faire soigner le 22 août dernier.