Jennifer Garner, pas encore prête à se caser : "Ben était l'amour de sa vie"

En avril dernier, Jennifer Garner et Ben Affleck tournaient une page de leur vie commune en déposant officiellement les papiers de leur divorce, près de deux ans après l'annonce de leur séparation. Après plusieurs mois d'hésitation - des rumeurs persistantes affirmaient qu'une réconciliation était dans les tuyaux -, unis face à l'adversité et déterminés à travailler sur leur relation pour préserver le bien-être de leurs trois enfants (Violet 11 ans, Seraphina 8 ans et Samuel, 5 ans), les deux acteurs de 44 ans sont désormais bel et bien prêts à aller de l'avant.

Si l'interprète de Batman profite aujourd'hui de son célibat pour papillonner avec la gente féminine, sa future ex-épouse, elle, n'est pas encore tout à fait prête à se replonger dans l'univers des rencards. Comme le révèle la nouvelle édition du magazine People (datée du 2 juin), Jennifer Garner "finira éventuellement [par fréquenter des hommes], mais cela mettra du temps avant qu'elle ne s'y mette, révèle un proche. Elle n'est certainement pas en train de faire des bons en hurlant : 'Je suis célibataire !' et en prévoyant des rencards. Elle dit toujours que Ben était l'amour de sa vie", a-t-on ajouté.

Prête à rencontrer l'amour ou non, Jennifer Garner est en tout cas sereine et optimiste face à sa nouvelle vie sans Ben Affleck. "Elle va bien. [Le divorce] a vraiment été la décision la plus difficile pour elle. Mais il est temps de se concentrer sur l'avenir. Elle semble heureuse d'être célibataire et de pouvoir aller de l'avant. Elle a une attitude très positive sur le futur ", a-t-on poursuivi.

Preuve que les ex-conjoints passent à autre chose, des camions de déménagement ont été vus dimanche 28 mai au domicile familial, situé dans le quartier chic de Pacific Palisades. Toujours selon People, Ben Affleck aurait trouvé un nouveau nid à quelques mètres seulement. "Ils veulent être sûrs que les enfants soient à l'aise. Tout se fait en cohérence avec ce qu'ils ont toujours dit, à savoir que le plus important était leurs enfants", a-t-on conclu.