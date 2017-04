Ben Affleck divorce : Exit Jennifer Garner, l'acteur a une nouvelle petite amie

Après une période difficile ponctuée de thérapies et d'un passage en rehab, Ben Affleck semble avoir retrouvé l'équilibre rêvé. En très bons termes avec Jennifer Garner, avec laquelle il est actuellement en train de négocier les termes de leur futur divorce, l'acteur de 43 ans a également récemment pris la décision de quitter le domicile familial. Selon Us Weekly, il recherche ainsi activement un nouveau toit dans le même voisinage que son ex afin de rester le plus près possible de leurs enfants.

Ce week-end de Pâques est celui de toutes les révélations, puisque le site TMZ affirme de son côté que l'interprète de Batman a retrouvé le sourire dans les bras d'une autre femme. "Ben fréquente en ce moment quelqu'un, bien que cela ne soit pas 'sérieux'. Il déménage dans une nouvelle maison. Comme l'a dit une source, il est prêt à passer à autre chose", lit-on.

Nos confrères américains ont par ailleurs ajouté que la finalisation du divorce pourrait finalement prendre un peu plus de six mois en raison des nombreux biens accumulés au cours des dix ans de mariage. N'ayant pas signé de contrat prénuptial, Ben Affleck et Jennifer Garner devront en effet se partager leurs fortunes en parts égales.

En attendant, les parents de Violet (11 ans), Seraphina (8 ans) et Samuel (5 ans) continuent d'afficher un front uni, comme ils ont l'habitude de le faire. Dimanche 16 avril, la famille entière a été repérée dans les rues de Los Angeles pour les fêtes de Pâques. Après s'être rendus ensemble à la messe, Ben Affleck et Jennifer Garner ont profité d'un journée ensoleillée pour passer des moments privilégiés avec leur progéniture. "Ils passent le week-end de Pâques ensemble à L.A. et organisent une fête en famille dans leur maison", a-t-on confirmé auprès de People. C'est ce qui s'appelle une séparation réussie !