Ben Affleck, son divorce avec Jennifer Garner : Il prend une grande décision...

Entre Ben Affleck et Jennifer Garner, les carottes sont officiellement cuites. Alors que des rumeurs les disaient sur la voie de la réconciliation, les acteurs de 44 ans ont finalement confirmé cette semaine leur intention de divorcer après avoir enfin lancé la procédure, moins de deux ans après leur séparation.

S'ils ne sont plus impliqués dans une relation romantique, les deux vedettes hollywoodiennes continuent toujours d'entretenir d'excellents rapports pour préserver l'équilibre de leurs enfants. Comme le révélaient les médias, la demande de divorce s'est faite "amicalement". C'est d'ailleurs ensemble que les ex-tourtereaux ont déposé les papiers, et sans leur avocat. Dans leurs documents, ils demandent ainsi à obtenir la garde alternée de Violet (11 ans), Seraphina (8 ans) et Samuel (5 ans), tandis que le partage des biens reste à déterminer. Pour rappel, Ben Affleck et Jennifer Garner n'avaient pas rédigé de contrat prénuptial pour leurs noces célébrées en 2005. Une arrangement financier devrait donc être négocié dans les prochaines semaines, Ben Affleck ayant amassé une fortune plus conséquente que sa future ex-épouse au cours des dernières années. Selon Forbes, il a notamment engrangé 43 millions de dollars en 2016 grâce à la sortie en salles de Batman vs Superman : L'Aube de la Justice.

D'après les nouvelles informations rapportées vendredi 14 avril par Us Weekly, celui qui a récemment révélé qu'il avait été en rehab pour soigner son addiction à l'alcool a également pris une grande décision : celle de quitter le domicile familial. Depuis leur rupture, Ben Affleck et Jennifer Garner continuaient en effet de cohabiter dans la spacieuse maison de Pacific Palisades qu'ils avaient achetée en 2009 pour la modique somme de 17,5 millions de dollars. Mais maintenant que le divorce s'apprête à être officialisé et que la transition s'est faite en douceur, le réalisateur oscarisé tient désormais à voler de ses propres ailes. "Ben déménagera, il cherche une propriété voisine pour qu'ils continuent d'élever leurs enfants ensemble comme ils l'ont toujours fait. Il déménagera lorsqu'il aura trouvé le bon endroit", a-t-on simplement déclaré.

Ben Affleck et Jennifer Garner pourraient ensuite finir par vendre cette grande maison au plus offrant et se partager les recettes. L'acteur est également propriétaire d'une seconde demeure située à Savannah (Géorgie), achetée pour 7 millions de dollars en 2003. Un bien immobilier qui lui appartient entièrement, ayant été acquis deux ans avant son mariage.