Jennifer Hudson séparée de David Otunga : Récit de leurs violentes disputes...

En novembre dernier, Jennifer Hudson a mis un terme à sa relation de dix ans avec son fiancé David Otunga, demandant une mesure d'éloignement pour elle-même et leur fils de 8 ans, David Jr. A l'époque, la chanteuse américaine de 36 ans n'avait pas explicité les raisons qui l'avait poussée à demander une telle mesure, qui lui avait été accordée. Les médias américains avaient pourtant la preuve que Jennifer Hudson accusait son ex-compagnon de violences domestiques. E! News s'était notamment procuré un document rempli par la chanteuse au poste de police dans lequel elle avançait que son ex avait agrippé leur fils par la main et qu'il l'avait également poussée. On en sait à présent un peu plus grâce à TMZ.

Le très bien informé site US a consulté le rapport de cette fameuse soirée de novembre où le ton est monté entre le couple. La jalousie de David Otunga serait en cause. L'ancien catcheur américain de 37 ans n'aurait pas supporté que leur fils se trouve en studio avec sa fiancée et un producteur, en qui il voyait une menace évidence. "Ne laisse pas mon fils près de ton con**rd" de petit ami", lui aurait-il lancé selon le rapport de police, ajoutant qu'il n'hésiterait pas à venir jusqu'au studio pour s'en prendre au producteur. Jennifer Hudson, qui a nié toute relation intime, a alors rapporté son fiancé aurait pris leur fils et serait monté à l'étage dans une salle de bain, disant qu'il ne partirait pas sans lui. La chanteuse les aurait suivi et c'est à ce moment là que David Otunga se serait montré violent en la poussant hors de la salle de bain. Elle aurait trébuché et aurait sollicité l'intervention de son agent de sécurité. Celui-ci dit pourtant qu'il ne l'a jamais entendue l'appeler...

De son côté, David Otunga a toujours réfuté les accusations de violences conjugales. L'ancien catcheur a fait l'objet d'une enquête qui n'a pas permis de prouver de confirmer les faits.

Le rapport de police consulté par TMZ fait également état d'un autre incident survenu en 2017. Jennifer Hudson aurait trouvé son fiancé avec une arme à feu dans leur cuisine. David Otunga aurait alors prétexté qu'il ne s'agissait que d'un pistolet factice avant de s'en séparer.

Actuellement à Londres avec David Jr pour participer à la nouvelle saison de The Voice UK dont elle a rejoint le jury, Jennifer Hudson a accepté de partager la garde de son fils avec son ex. Étrange décision si la chanteuse croit véritablement en la violence de celui qui a partagé sa vie durant dix ans...