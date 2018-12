Jennifer Lopez : Ses scènes de sexe au cinéma ? La réaction de son petit ami

Comme le rapporte le Daily Mail, la comédienne de 49 ans a confié ne pas vraiment en parler avec son compagnon : "On ne fait pas ça, à quoi ça sert ? Ils pourraient couper la scène du film (...), a-t-elle déclaré amusée. Je lui ai dit : "Pour te prévenir, il y a des scènes de baisers entre Milo et moi", et il a dit, "C'est bon, bébé"." La partenaire de l'acteur Milo Ventimiglia a également ajouté : "Je fais toujours ce qui est approprié. Je suis très professionnelle, je fais ça depuis longtemps (...). Je ne ferais rien qui pourrait me faire me sentir mal à l'aise dans ma vraie vie."

En tant que productrice du film, Jennifer Lopez a eu son mot à dire sur le choix de son partenaire. Un nouveau rôle dont Milo Ventimiglia s'est récemment réjoui dans une interview accordée à E! : "Je suis un grand fan d'elle et de tout ce qu'elle a fait depuis des années. Savoir que je suis le mec qu'elle a choisi, je me suis dit : "Euh, est-ce que personne d'autre de la liste n'était disponible avant moi ?""