Jeny Priez, enceinte : Luka sublime son ventre... et révèle le sexe du bébé

En couple depuis 2009, Luka Karabatic et Jeny Priez ont-il déjà vécu un plus bel été que cette année ? En vacances en Corse, le handballeur du PSG et de l'équipe de France, âgé de 29 ans, et la présentatrice télé de 31 ans prennent le temps d'apprécier pleinement les moments uniques qu'ils vivent : en novembre 2017, ils accueilleront leur premier enfant.

Le ventre de Jeny commence à sérieusement s'arrondir, comme elle-même le donnait à voir sur Instagram il y a quelques jours depuis Barcelone, en bikini. Cette semaine, elle a récidivé, dévoilant son profil tout en se rafraîchissant dans la piscine de l'Hôtel Le Roi Théodore à Porto-Vecchio. "Rien que nous deux et demi", écrivait-elle quelques moments plus tard, rhabillée, en légende d'une photo de Luka et elle. Une légende assortie de quelques émoticônes, dont celui représentant une petite fille...

Et c'est effectivement le sexe du bébé qu'ils attendent, comme Luka Karabatic le révélait simultanément, d'une manière aussi laconique qu'explicite, sur son propre compte Instagram : "My girls [mes filles]", s'est-il ému en publiant un gros plan de sa main posée sur le ventre rond de Jeny Priez. Leurs abonnés n'ont d'ailleurs pas manqué d'accuser réception du message et de leur adresser leurs félicitations pour la naissance prochaine de leur fille - une cousine, donc, pour Alek, fils de Nikola Karabatic et sa compagne Géraldine, dont Luka est extrêmement proche.