Jeremstar : Son business fructueux en danger ?

Jeremstar est au plus mal. Depuis que l'affaire portant son nom a éclaté, le spécialiste de la télé-réalité pourrait bien voir ses revenus baisser...

Rappel des faits : Un certain @aqababe, vexé que sa vidéo "scoop" concernant deux candidats de télé-réalité avait été reprise par Jeremstar sans qu'il ne soit cité, a divulgué sur les réseaux sociaux une vidéo du blogueur en train de se masturber. Plus encore, ce même internaute accuse Babybel alias Pascal Cardonna, employé de France Bleu âgé d'une cinquantaine d'années et ami proche de Jeremstar, d'avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs grâce à sa connexion avec l'idole des Jeremstarlettes. Après un long silence, le chroniqueur télé de 31 ans qui s'est, d'un commun accord avec C8, mis en retrait de ses activités dans Les Terriens du dimanche, a réagi via un communiqué, niant ainsi toutes les accusations dont il fait l'objet. Par ailleurs, nos confrères de 20 Minutes indiquent que Jeremstar a déposé plainte et que le parquet de Paris a alors ouvert une enquête pour "atteinte à l'intimité de la vie privée".

Des revenus conséquents

En octobre dernier, quelques mois avant d'être mêlé à cette sordide affaire, Jeremstar avait révélé ses revenus lors d'un entretien accordé à Challenges. Ainsi, il avançait un chiffre d'affaires de 900 000 euros en 2016 pour son entreprise spécialisée dans la production audiovisuelle et la création vidéo, et prévoyait 1,2 million de bénéfices pour 2017. Mais cela ne garantit que "20% de ses revenus selon le nombre de connexions"...

Très suivi sur les réseaux sociaux, Jeremstar collabore avec certaines marques de manière judicieuse. "Pour une story Snapchat, c'est 10 000 euros la journée. Mais je fais du sur-mesure, et cela peut aussi varier de 30 à 80 000 euros", indiquait-il alors. Et de poursuivre : "J'ai 10 propositions par jour (...). Je privilégie des partenaires de long terme comme Uber à qui j'apporte 8 000 nouveaux clients chaque mois et qui me procure avec Uber Eats 50% de mes revenus." Et grâce à ses "interviews baignoire", il touche "5 à 15 000 euros par mois, selon les mois". "La rémunération de YouTube est d'environ 1 500 euros par million de visionnage" rappelle-t-il.

Outre sa société, Jeremstar officie comme chroniqueur de manière hebdomadaire dans Les Terriens du dimanche (C8). Sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), la nouvelle recrue de Thierry Ardisson avait révélé être rémunéré entre 1 800 et 2 000 euros pour chacune de ses participations au talk-show. Enfin, en plus du web et de la télévision, le blogueur star peut compter sur les ventes de ses livres. Jeremstar par Jérémy Gisclon, ma biographie officielle, sorti en octobre dernier, "était épuisé en 24h".

Depuis le 16 janvier 2018, aucun article n'a été publié sur ses sites (jeremstar.fr et gossip.fr), ce qui fait moins de clics et pourrait avoir des conséquences sur les revenus publicitaires. Il n'officie également plus sur C8, "jusqu'à nouvel ordre", comme l'a indiqué Cyril Hanouna dans TPMP... et ne touchera ainsi pas son salaire de chroniqueur. Enfin, il a semble-t-il déserté les réseaux sociaux où il faisait ses publicités rémunérées. Sur Twitter, certains se désabonnent même. Le "JeremstarGate" est en passe de lui coûter cher !