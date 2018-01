Jérémy Chardy en deuil : Mort d'un être cher au tennisman français

Au moment de faire le bilan de cette année 2017 marquée par le bonheur et la mort, Susan Chardy a lancé un appel à la vie le 1er janvier dernier. Regroupant ses photos de famille sur lesquelles sa maman apparaît le plus souvent, le jeune mannequin écrit : "2017, je ne t'oublierai jamais ! Tu m'as apporté le jour le plus heureux de ma vie et quelques mois plus tard le plus triste lorsqu'une personne diabolique a pris la vie de ma maman." "Merci pour tout l'amour, le soutien et les prières. Reconnaissante pour ces souvenirs que nous avons partagés et que je chérirai pour toujours", conclut-elle avec émotion.