Jérémy (Koh-Lanta) prêt à affronter "les défis de la vie"... avec Candice !

"Je suis fier de toi et de ton aventure. De ton caractère, ton comportement, tes valeurs, tes performances... Fier de cette victoire ensemble sur le radeau, quand j'ai vu tes yeux pour notre première victoire ensemble, après de si nombreux jours de survie, poursuit-il. Mais surtout de ta plus belle, celle du parcours du combattant." Et de conclure : "Maintenant à nous les nouveaux défis et les nouvelles aventures, ceux et celles de la vie. Bravo ma 'petite championne de wakeboard'. Petite Zazette est devenue grande."

Une déclaration qui en a surpris plus d'un. En commentaires, les internautes ont alors été nombreux à noter quelques sous-entendus. "Ok il n'y a plus de doute : ils sont en couple !", "Je rêve ou ils assument enfin être ensemble ?", "Ça sent l'amour tout ça... Vous allez super bien ensemble", "Magnifique ce petit texte, elle en a de la chance de t'avoir dans sa vie", "On va arrêter de demander si vous êtes ensemble, on a compris", peut-on lire.

Rappelons que de leur côté, Candice et Jérémy ont formellement nié être plus qu'amis. "Nous ne sommes pas en couple. C'est juste parce que nous sommes un garçon et une fille qui nous aimons beaucoup (...). On laisse parler les rumeurs", nous avait alors assuré la jeune femme. Et son complice de compléter : "C'est normal que les gens se posent des questions. On est très proches, on passe du temps ensemble... Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a autre chose." Depuis, le duo a même été contraint de démentir une éventuelle grossesse de Candice...