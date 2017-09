Jeremy Meeks et Chloe Green officialisent à Monaco, elle lui présente sa mère

Après s'être rendus à Los Angeles, la Barbade ou plus récemment au Texas, Jeremy Meeks et Chloe Green exportent leur amour à Monaco. Jeudi 28 septembre, l'ex-taulard devenu mannequin et l'héritière Topshop étaient ainsi de sortie pour assister au Gala pour l'océan de Monte-Carlo, soirée caritative organisée au profit de la protection des océans et de l'environnement.

Arrivés main dans la main à l'Opéra de Monte-Carlo, le top de 33 ans et la it-girl de 26 ans ont profité de cette soirée pour officialiser leur relation, prenant la pose pour la première fois sur le red carpet. Les tourtereaux n'étaient pas venus seuls, puisque la maman de Chloe Green, Tina (69 ans), était également conviée.

Selon le Daily Mail, c'est la première fois que Jeremy Meeks, qui avait précipitamment quitté son épouse et mère de ses enfants pour vivre pleinement son idylle avec Chloe Green, rencontre la mère de sa chérie. Et à voir les photos, le courant est très bien passé. Quelques heures auparavant, tout ce petit monde avait profité d'un après-midi décontracté sur le yacht familial estimé à 100 millions de dollars, le Lionheart. Pour rappel, la fortune de Tina et Philip Green (65 ans), couple marié depuis trente-deux ans, est estimée à 5,4 milliards de dollars selon le magazine Forbes.

Très épris de son héritière, Jeremy Meeks lui aurait par ailleurs offert un solitaire qu'elle porte depuis quelques semaines à l'annulaire gauche. Si les représentants de Chloe Green ont démenti les rumeurs de fiançailles, certains médias britanniques assurent que ce n'est qu'une question de temps avant que le duo passe à la vitesse supérieure. Preuve en est, la dernière publication de l'égérie Topman sur son compte Instagram. "Lorsqu'on trouve la bonne.... On sait...... @chloegreen5 #béni #love #tellementheureux", a-t-il écrit. Sympa pour son épouse Melissa, avec laquelle il est d'ailleurs toujours en instance de divorce.