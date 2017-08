Jeremy Meeks : L'ex-taulard déjà fiancé à l'héritière Topshop Chloe Green ?

Deux mois après avoir brutalement largué son épouse Melissa, mère de son fils de 7 ans, Jeremy Meeks serait-il déjà prêt à se remarier avec sa toute nouvelle conquête, la jeune Chloe Green ?

Inséparable de l'héritière Topshop depuis la fin du mois de juin, l'ex-prisonnier et mannequin de 33 ans a publié mardi 29 août de nombreuses photos prises au côté de sa belle lors d'une promenade à Malibu. Sur Snapchat, les tourtereaux se sont affichés plus amoureux et complices que jamais, et un détail en particulier n'a pas manqué d'intriguer les fans.

Sur les clichés en question, Chloe Green est effectivement apparue avec ce qui ressemble à une impressionnante bague de fiançailles. Il n'a donc pas fallu longtemps avant que circulent les premières rumeurs de mariage et que les médias s'interrogent : après deux mois de romance, le couple s'apprête-t-il à convoler ?

À dire vrai, il faudrait déjà que Jeremy Meeks soit légalement célibataire. S'il a demandé le divorce il y a déjà quelques semaines à Melissa Meeks, la procédure est à peine entamée et le chemin à parcourir est encore long. Enfin, le porte-parole de Chloe Green s'est chargé de répondre à la place de sa cliente en contactant le tabloïd The Sun : non, la jeune femme de 26 ans n'est pas fiancée au top américain. Du moins, pour le moment...