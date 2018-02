Jesé Rodriguez, mauvais père pour son bébé grand prématuré ? Son ex accuse

Fortement agacée de voir son ex communiquer publiquement sur leur rupture, Aurah Ruiz s'est à son tour exprimée sur Twitter. L'Espagnole sexy de 28 ans reproche ouvertement au footballeur d'avoir fait passer sa carrière en premier, au détriment de leur fils et de sa santé très fragile. "Merci à ma famille sans qui rien de tout cela ne serait possible", a-t-elle notamment écrit.