Jesse Eisenberg : La star de "The Social Network" est papa pour la première fois

Carnet rose pour Jesse Eisenberg ! Selon les informations rapportées mardi 4 avril par le site E! News, l'acteur de 33 ans est en effet devenu papa. Sa compagne, Anna Strout, a récemment donné naissance à leur premier enfant, un petit garçon dont le prénom n'a pas encore été dévoilé. La grossesse du couple avait été annoncée en octobre dernier.

Très discrets sur leur vie privée, les jeunes parents ont été repérés lundi matin lors d'une promenade dans les rues de New York accompagnés de leur bébé. C'est à la suite de cette rare sortie que la presse s'est empressée d'annoncer l'heureux événement.

Connu pour ses rôles au cinéma dans les films The Social Network (où il interprétait le rôle du très bavard créateur de Facebook Mark Zuckerberg), Insaisissables ou bien encore Batman v Superman (il prête ses traits à Lex Luthor et sera de retour dans Justice League), Jesse Eisenberg avait fréquenté la mère de son fils pendant dix ans, de 2002 à 2012, avant de rompre. En 2016, soit quelque temps avant de jouer dans la pièce The Spoils à Londres, le comédien avait mené une mission bénévole pendant quatre mois destinée à lever des fonds pour soutenir un abri pour les victimes de violences conjugales. C'est à peu près durant cette période qu'il se serait réconcilié avec Anna Strout.

Entre 2013 et 2015, il avait par ailleurs fréquenté une autre actrice, la jolie Mia Wasikowska (star d'Alice au pays des Merveilles), rencontrée sur le tournage du film The Double.