Jesse Williams célibataire : Ce divorce que ses proches n'ont pas vu venir

Jesse Williams et Aryn Drake-Lee incarnaient pour beaucoup le couple parfait, surtout pour leurs proches. L'annonce de leur divorce après dix ans d'amour et la naissance de deux enfants (Sadie, 3 ans, et Maceo, 1 an et demi) les a laissés sans voix.

Marié depuis 2012, le charmant acteur américain de 35 ans connu pour incarner le docteur Jackson Avery dans la série médicale à succès Grey's Anatomy est à l'origine de la demande de divorce déposée le 11 avril dernier. Une source proche de la star en dit un peu plus à People. "Aucun de nous ne l'a vu venir", confie ce témoin anonyme au sérieux média américain, "Jesse vivait pour elle", ajoute-t-il.

Les premières tensions dans le couple sont apparues récemment, lorsque l'acteur et son épouse ont quitté New York pour Los Angeles, un changement de vie auquel Aryn Drake-Lee a eu du mal à s'adapter : "Elle trouvait tout les gens différents de leurs amis de New York, pas sincères." Jesse Williams et son épouse avaient pourtant pour projet d'agrandir leur maison en faisant construire une aile supplémentaire. Des travaux qui n'ont plus lieu d'être avec le divorce.

L'autre cause de leur rupture inattendue résiderait dans l'absence régulière de l'acteur.T rès sollicité par le tournage de Grey's Anatomy, le beau gosse également vu aux côtés de Rihanna dans son clip Russian Roulette sorti en 2009 ne pouvait être aussi présent que sa femme l'aurait voulu. "Aryn était toujours avec les enfants", commente la source qui tient à ajouter une couche sur l'effet de surprise créée par leur séparation : "Malgré tout cela, nous n'avons rien vu venir."

Dans le même temps, TMZ fait état d'un récent rapprochement de la star de Grey's Anatomy avec la belle actrice Minka Kelly. Travaillant ensemble sur un même projet qui les a notamment conduits à Paris, les comédiens se seraient beaucoup vus en dehors de leurs obligations professionnelles dernièrement. Une simple coïncidence ? L'avenir nous le dira.

Olivia Maunoury