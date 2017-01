Jessica Alba en vacances à Hawaï : Sa petite Honor est son parfait mini-double !

La nouvelle année démarre bien pour Jessica Alba et son adorable famille. Tout comme sa collègue Hilary Duff, l'actrice américaine s'est rendue à Hawaï pour célébrer les fêtes de fin d'année au côté des siens. La bombe de 35 ans était ainsi accompagnée de son époux Cash Warren et de leurs deux filles, Honor (8 ans) et Haven (5 ans), pour savourer quelques jours de vacances sur l'île de Kauai.

Toujours bien entourée, celle qui est à la tête de l'entreprise à succès The Honest Company a également rejoint un groupe d'amis pour fêter l'arrivée de 2017. Ces derniers jours, Jessica Alba et Cash Warren ont ainsi été photographiés à plusieurs reprises en pleines balades groupées ou bien encore à la plage.

Dimanche 1er janvier, c'est au bord de l'océan que la star hollywoodienne a été aperçue avec ses enfants. Vêtue d'un bikini bleu, d'un ensemble en tissu coloré et coiffée d'un chapeau, la star de Sin City était tout simplement ravissante pour profiter d'une journée ensoleillée. À ses côtés, sa fille aînée toujours autant son portrait craché. À bientôt 9 ans, Honor Warren peut se targuer d'être une véritable graine de star. La relève est plus que jamais assurée...