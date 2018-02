Jessica Biel lovée contre Justin Timberlake dans "Man of the Woods"

Ce vendredi 2 février 2018, Justin Timberlake publie son cinquième album solo. Man of the Woods est produit par Timbaland et The Neptunes (Pharrell Williams). On y retrouve Alicia Keys et le chanteur de country Chris Stappleton, mais, comme l'assure Justin et le prouve Filthy, le premier single funky et futuriste, ce n'est en aucun cas un disque de country. Cette sortie s'accompagne du clip champêtre de la chanson-titre, dans lequel Justin Timberlake danse collé-serré avec son épouse, Jessica Biel.

Sa relation amoureuse et son fils Silas (2 ans et demi) ont inspiré les nouvelles chansons de l'artiste de 37 ans. Dans ce clip, réalisé par Paul Hunter, Justin déambule dans une forêt, croise la route de bûcherons et retrouve la belle Jessica, sublime dans une robe blanche, dans un grand chalet. Le couple se lance alors dans un numéro de danse plein de tendresse avant de s'enfuir dans cette campagne de carte postale.

Côté production, Man of the Woods est peut-être composé d'éléments country comme le banjo, mais le timbre funky de son interprète et son refrain lui donnent un parfum inattendu de gospel. Pharrell Williams nous avait promis que nous serions surpris par les nouvelles chansons de Justin Timberlake, ce gentil single ne manque en effet pas d'intérêt. Reste à savoir comment, après la très chic période autour de l'album The 20/20 Experience, le chanteur va retranscrire cet univers hybride sur scène. La réponse tombera dès dimanche puisque Justin succédera à Lady Gaga et assurera le mythique halftime show du Super Bowl.