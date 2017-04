Jessica (Koh-Lanta 2015) : Elle fait le show à un concours de bodybuilding

Jessica, candidate de Koh-Lanta 2015 en Malaisie, a beaucoup changé. La jolie brune qui a été éliminée peu de temps avant la finale arbore aujourd'hui un corps extrêmement musclé. D'ailleurs, elle vient de participer à un concours de bodybuilding.

En mars dernier, celle qui a expliqué dans son portrait qu'elle exerçait le métier d'animatrice pour enfants a révélé sur Instagram s'être lancé un challenge sportif, sans préciser quel en était la finalité. À présent, tout s'éclaircit. Il y a quelques jours, l'ex-aventurière qui s'est mariée il y a un an avec son cher et tendre Jonathan a participé avec lui à un concours de muscles à Colmar.

"Et voilà, trois mois pour une photo. C'était ça mon fit-mum challenge et j'en suis fière. Trois mois de préparation pour une compétition magnifique qui est le top de Colmar avec mon mari. Des journées compliquées, des doutes, des phases de fatigue intense, l'envie d'arrêter puis de continuer, un coup bien, un coup énervée. De la culpabilité puis du courage, bref, je suis passée par tellement de phases différentes. C'était les montagnes russes dans ma vie de maman, femme... J'ai rien gagné officiellement mais dans mon estime, j'ai tout gagné ! J'ai terminé mon challenge. Merci à tous ceux qui m'ont encouragée, poussée à continuer et mise en confiance le jour J", a-t-elle écrit en légende.