Jessica (Les Marseillais) séduite par un Prince de W9 : Nikola Lozina jaloux !

Mercredi 28 décembre, Jessica Thivenin a choisi de passer le temps durant les fêtes de fin d'année en regardant la 4e saison des Princes de l'amour sur W9. Au cours de ce visionnage a priori moins contraignant qu'une partie de Trivial Pursuit en famille, la jolie blonde de 27 ans a eu un petit coup de coeur pour Julian (prononcez "Rouliane", à l'espagnole) et l'a fait savoir avec humour à son petit ami Nikola Lozina !

"Je commente Les Princes avec mon chéri en FaceTime et je dis 'oh il est beau le Julian là !' ! Mon chéri m'a raccroché au nez... Mais chéri c'est toi mon prince !", a-t-elle expliqué à ses nombreux abonnés sur Snapchat. Et la pétillante sudiste de poursuivre son récit en s'adressant directement (et publiquement) à son petit ami, rencontré sur le tournage des Marseillais et des Ch'tis VS Le reste du monde (W9) : "C'est toi le plus beau, c'est toi que j'aime... avec David Beckham, Brad Pitt ! (...) Comment mon chéri il est jaloux ! Le Julian il n'est pas moche, mais c'est toi le plus beau, c'est toi que j'aime, c'est toi mon prince !" Suite à cette déclaration d'amour, Nikola aurait finalement accepté de reprendre Jessica au téléphone... Grand seigneur !

Il faut dire que Nikola semble malgré tout très épris de sa belle malgré les rumeurs de tromperie. Le 26 décembre dernier, à l'occasion de ses 27 ans, le mannequin avait préparé une jolie surprise pour la starlette : un énorme bouquet composé uniquement de roses. "Merci mon amour pour tes 100 roses rouges ! Je t'aime Nikola ! Et merci à tous pour vos messages !", avait-elle commenté en légende d'un cliché Instagram. Et d'ajouter le lendemain, sous un autre cliché : "Je remercie le destin de t'avoir fait croiser mon chemin... Tu me manques !"