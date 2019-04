Jessica Simpson : Première photo de son troisième enfant, sa fille est adorable

Après une fille, Maxwell Drew (6 ans), puis un garçon, Ace Knute (5 ans), Jessica Simpson et son mari Eric Johnson ont accueilli le 19 mars dernier leur troisième enfant, une deuxième fille qui porte le doux prénom de Birdie Mae. Pour Pâques, la maman de 38 ans a (enfin) dévoilé le visage de son adorable bébé.

C'est une belle photo de famille que Jessica Simpson a publiée sur Instagram dimanche 21 avril. Son époux et son fils sont en bleu, elle, en bleu également, tient Birdie dans ses bras, avec Maxwell, à sa droite. Toutes les trois arborent des robes fleuries. Un cliché professionnel qui laisse entrevoir la bouille de la petite dernière.

Généreuse, la chanteuse a ensuite dévoilé une photo de son bébé de 1 mois, allongé dans son couffin. Ainsi peut-on découvrir Birdie assoupie, la tête sur le côté et la bouche en coeur. Était-il possible de faire plus adorable ? Oui ! Sur une troisième image, Maxwell prend la pose devant le landau dans lequel dort sa petite soeur qui porte la version miniature de sa robe. Un cliché à tomber.