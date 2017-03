Jessica Simpson : Sexy en Daisy Duke, elle a retrouvé son corps de rêve

Plus de dix ans après avoir lancé son propre empire mode, Jessica Simpson peut se targuer d'être à la tête d'une jolie fortune fortune. Sa marque, dont les produits se vendent comme des petits pains aux États-Unis, est en effet estimée à un milliard de dollars selon Forbes. En 2014, la star américaine s'était confiée au magazine pour évoquer les raisons de son incroyable succès. "J'ai fait toutes les tailles du monde et je comprends les femmes. Et je sais juste comment les habiller. Mon business est le coeur de ce que je suis. Je veux que chaque femme se sente à l'aise avec ce qu'elle porte. On doit être à l'écoute du client", avait-elle déclaré à l'époque.