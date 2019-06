Jessica Thivenin, enceinte et contrainte de rester alitée: comment elle s'occupe

Jessica Thivenin est certes une femme heureuse en amour avec Thibault Garcia – avec qui elle attend leur premier enfant – mais elle vit cependant un moment pas évident du tout...

En effet, après avoir été opérée en urgence il y a quelques jours, la star des Marseillais de W9 doit rester alitée de longues semaines si elle veut donner naissance à son bébé dans de bonnes conditions. Face à ce constat, la jeune femme a décidé de garder le moral et de tout faire pour que sa fin de grossesse soit la moins désagréable possible.

Si l'on sait déjà que Thibault a fait en sorte que son épouse de 29 ans ait tout ce qu'elle désire autour d'elle au rez-de-chaussée de leur appartement à Dubaï, Jessica a de son côté prévu un programme riche afin de prendre son mal en patience. Ce 22 juin 2019, elle a expliqué sur Instagram et Snapchat : "Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je me suis réveillée j'ai décidé de me maquiller un petit peu pour être jolie même si je suis toujours bloquée dans mon lit. J'ai aussi enfilé une petite combinaison toute jolie pour essayer d'être jolie pour mon chéri. Aujourd'hui mon activité c'est de faire mes ongles des mains et des pieds..." Et de poursuivre sur les jours à venir : "Sachez que je me suis trouvé des activités, un jour je fais venir la masseuse, un autre jour la manucure-pédicure, j'ai des cours d'anglais à partir de juillet les lundis et jeudis... On s'occupe quoi, toujours allongée dans un lit."

Pour rappel, c'est le 17 juin dernier que Jessica Thivenin inquiétait ses fans. Partie consulter un anesthésiste à l'hôpital en vue de subir un cerclage – intervention chirurgicale qui consiste à fermer le col de l'utérus pour que la grossesse puisse se poursuivre jusqu'à son terme –, elle avait finalement été opérée sur-le-champ. Sortie de l'hôpital le lendemain, elle expliquait sur Instagram qu'elle devait rester alitée jusqu'à son accouchement... soit durant quatre mois. Courage Jessica !