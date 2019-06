Jessica Thivenin enceinte, sa grossesse se complique : "C'est un sacré coup dur"

Jessica Thivenin est enceinte de son premier enfant. Une heureuse nouvelle qu'elle a, avec son amoureux Thibault Kuro Garcia, partagée sur les réseaux sociaux en avril dernier. Alors qu'elle semblait vivre un rêve éveillé, la candidate emblématique des Marseillais doit faire face à un réel coup dur. Comme elle l'annonce ce mercredi 12 juin 2019 sur Instagram, sa grossesse se complique...

C'est en légende d'une photo d'elle allongée sur la table de son gynécologue, les yeux rivés vers l'échographie de son bébé qui apparaît à l'écran, que Jessica Thivenin annonce la triste nouvelle. "Ce matin, je me suis levée et j'étais tellement excitée de venir voir sa petite bouille, j'étais loin de m'imaginer qu'il y aurait des complications... Il est en bonne santé et tout va bien pour ce petit BEB'Z d'amour. De mon côté, c'est plus compliqué, je ne dois plus bouger, rester immobilisée, rester allongée", explique la future maman.