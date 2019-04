Jessica Thivenin explique son départ des Marseillais : "Il était temps pour moi"

Coup de théâtre dans Les Marseillais : Asian Tour !

Durant l'épisode diffusé vendredi 12 avril 2019, les téléspectateurs de W9 ont appris que l'incontournable Jessica Thivenin, la grande star du programme, quittait finalement l'aventure en cours de route. Un fait inédit pour celle qui a épousé son chéri Thibault Garcia à Dubaï en tout début d'année 2019.

Face à l'incompréhension de ses admirateurs, Jessica a pris la parole sur son compte Instagram en légende d'une photo la montrant tout sourire au côté de son chéri et de ses chiens. "Ce soir, je vous dis au revoir pour la première fois avant la fin. C'était une superbe aventure, j'ai passé de merveilleux moments, jai rencontré des personnes extraordinaires, j'ai eu la chance de partir à Hong Kong, au Vietnam. Comme toujours, je garde que des souvenirs magiques !", a-t-elle commencé.

Et de poursuivre en expliquant concrètement la raison de son départ : "Même si ça a été dur pour moi de prendre cette décision, il était temps pour moi de partir pour rejoindre mon mari, mes toutous... Le manque était trop présent, c'est dur d'être coupé du monde et loin de ses proches, surtout loin de son pilier. J'ai préféré rentrer chez moi plutôt que de mal vivre la fin de l'aventure et n'être pas bien. Merci à tous et ce n'est qu'un au revoir. Je vous aime et merci à tous les Marseillais, la production et vous les téléspectateurs. See you soon !"

La jeune femme l'affirme donc, si elle quitte cette saison des Marseillais, elle compte bien revenir plus forte prochainement... A suivre !