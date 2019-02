Jesta (Koh-Lanta) enceinte et "ronchon" : "Je n'ai plus de patience"

Jesta s'apprête à connaître l'un des plus grands bonheurs de la vie. La finaliste de Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1, en 2016) attend son premier enfant, fruit de ses amours avec Benoît, qu'elle a rencontré lors du tournage de l'émission. Et il semblerait que ses hormones soient en ébullition en ce moment.

Ce mardi 19 février 2019, Jesta a admis qu'elle n'avait aucune patience aujourd'hui et qu'il valait donc mieux ne pas la chercher : "Aujourd'hui, je suis ronchon. Je suis très vite saoulée. Je n'ai plus de patience. Le moindre message que je vais mal interpréter, je vous le dis très honnêtement, je bloque et je supprime. Je ne cherche même pas à comprendre."

Et inutile de créer un autre compte afin de présenter ses excuses, la Toulousaine de 25 ans ne les acceptera pas. "Si certaines personnes sont dérangées par certaines choses, je ne vois pas pourquoi elles me suivent. Donc je leur facilite la vie en les bloquant", a-t-elle conclu.

Jesta a également admis qu'elle avait pris une bonne résolution : "Je suis à fond dans une démarche de bien manger en ce moment. J'ai fait beaucoup de bêtises niveau nutrition, j'avoue. Première partie de grossesse, beaucoup de fast-food. Là, j'essaie vraiment de me reprendre en main. (...) En plus j'ai rdv avec ma sage-femme cet après-midi et vu qu'elle va me peser, mieux vaut me reprendre."

Pour rappel, la future maman a récemment révélé avoir pris pas moins de 9,5 kilos à seulement quatre mois de grossesse. "J'ai déjà pris le poids d'une grossesse à terme alors que je suis à quatre mois, il me reste cinq mois... Imaginez la bonbonne que je vais devenir", confiait-elle notamment. De son côté, Benoît avait également révélé avoir pris du poids. Mais lui aussi a décidé de se reprendre en main. Pour preuve, il a déjà perdu 1,7 kilo en deux jours.