JO d'hiver 2018 : La patineuse Gabriella Papadakis sein nu sur la glace

Des heures passées à s'entraîner, la volonté de décrocher la première place temporairement envolée. Lundi 19 février, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont dû faire face à un terrible imprévu lors de leur participation aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Engagés dans le programme court, les patineurs français ont connu un imprévu fort déstabilisant : un incident de costume. Le collier en tissu de la robe de Gabriella Papadakis s'est détaché quelques secondes seulement après son entrée sur la glace. Obligée de rester concentrée, la jeune sportive de 22 ans qui dispute ses premiers Jeux olympiques n'a malheureusement pas pu empêcher que son sein soit exposé au monde entier.

Finalement deuxième avec son partenaire à l'issue de ce premier programme qui sera suivi par le programme libre, Gabriella Papadakis dit avoir vécu là son "pire cauchemar". "Ça m'a beaucoup déconcentrée", a commenté la patineuse à l'AFP. "Je me suis dit que je n'avais pas le choix, qu'il fallait continuer. C'est ce qu'on a fait. On peut être fiers de nous parce qu'on a été capables de faire une super performance malgré ce qui est arrivé", a ajouté celle qui avait pourtant pris soin, comme avant chaque représentation, de renforcer les crochets de sa robe pour parer à tout accident.

Gabriella Papadakis peut compter sur le soutien de son partenaire, Guillaume Cizeron, avec qui elle forme un duo déjà double champion du monde (2015 et 2016) et quadruple champion d'Europe. "C'était dans notre esprit pendant tout le programme, c'est sur le twizzle [série de pas tournants, NDLR] que ça nous a le plus affectés, parce que, quand vous tournez, c'est dur de garder votre robe alors qu'elle ne tient plus", a confié le patineur.

De son côté, la costumière de Gabriella Papadakis s'est dit "dépitée". "Je regarde toutes les prestations des patineurs. Et je suis toujours angoissée. Qu'il y ait une couture qui craque ou n'importe quoi. Là, j'étais absorbée par leur programme, je n'ai pas compris tout de suite. Je n'ai vu qu'à la moitié du programme que le haut de Gabriella était détaché. Ils sont tellement professionnels... Tellement bons, qu'ils ne se sont pas laissé déstabiliser. Mais ça perturbe forcément", a-t-elle témoigné auprès de 20 minutes.