Joanna Krupa : La bombe et son mari millionnaire se séparent

Joanna Krupa compte des millions d'abonnés sur les réseaux et les régale quotidiennement ou presque grâce à la publication d'images de son quotidien. Nombre d'entre eux seront heureux d'apprendre qu'elle est à nouveau célibataire : la bombe de 38 ans et son mari Romain Zago sont séparés depuis plusieurs mois...

L'information est restée secrète jusqu'à la révélation signée E! News ! Citant une source, le site américain signale la rupture de Joanna Krupa et Romain Zago. Le triste événement s'est produit en décembre dernier. Les époux vivraient séparés depuis, mais seraient en bons termes. L'éventualité d'un divorce n'a pas été mentionnée par E! News.

Joanna Krupa et Romain Zago se sont mariés en juin 2013, devant les caméras de l'émission de télé-réalité The Real Housewives of Beverly Hills. Le mannequin polonais et son mari n'ont pas d'enfants.

Romain Zago n'était pas du voyage à Sainte-Lucie, où Joanna Krupa a récemment posé ses valises pour de petites vacances.

Rentrée à Los Angeles, la présentatrice de l'émission Top Model (diffusée en Pologne) et ambassadrice de la PeTA ressent un nouveau désir de départ au soleil.