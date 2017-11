Joël Robuchon a perdu 27 kilos grâce à un régime ultra-efficace !

Jean-François Piège n'est pas le seul chef français à s'être attaqué à ses kilos en trop, Joël Robuchon aussi. Alors que le grand nom étoilé de 72 ans vient d'ouvrir son Atelier sur la 10e avenue à New York, avec ses deux fidèles collaborateurs Éric Bouchenoire et Philippe Braun, il a accordé une interview au sérieux New York Post. Au cours de l'entretien, Joël Robuchon est revenu sur sa perte de poids et a révélé le régime qui lui a permis 27 kilos en quatre ans : plus de beurre et plus d'huile.

La prise de conscience du Meilleur Ouvrier de France, Chef de l'année et Cuisinier du siècle a eu lieu lorsqu'il a pris conscience que sa fatigue chronique résultait en partie de ses kilos en trop. Des prises de sang aux résultats "terribles", "un haut taux de cholestérol, une tension artérielle et un haut taux de glycémie" ont fini par le décider à se mettre au régime. "Mais par quoi commencer ?", s'est-il demandé.

Joël Robuchon a alors fait appel aux services de Nadia Volf, spécialisée dans l'acupuncture, pour l'aiguiller dans son nouvel objectif. Elle lui conseille de mettre fin au beurre et à l'huile et de ne plus mettre de sucre dans son café. Ce qu'il fait en complément d'une baisse de consommation de pain, de viande rouge et de desserts.

Les résultats payent assez vite puisque Joël Robuchon a perdu presque 20 kilos en moins de quatre mois. Mais sa victoire est surtout d'avoir su se stabiliser, perdant même encore 7 kilos au fil des années. "J'ai tellement plus d'énergie... Je ne pourrai pas vivre la vie que j'ai maintenant sans avoir fait mon régime a commenté le chef au New York Post. Je n'ai même plus de jet lag maintenant." Avec un Atelier à Paris, un à Tokyo et maintenant un à New York, Joël Robuchon est toujours en voyage aux quatre coins du monde.

À quoi ressemble à présent un petit déjeuner du chef Robuchon ? Des tomates, de l'avocat avec une pointe de fleur de sel, de curcuma et du gingembre.